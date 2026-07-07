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Mondiali, Egitto accusa: "Coppa truccata, vincerà l'Argentina"

La Nazionale africana è stata battuta 3-2 in rimonta dall'Albiceleste negli ottavi dei Mondiali

Argentina-Egitto - Afp
Argentina-Egitto - Afp
07 luglio 2026 | 21.48
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

I Mondiali 2026 sono truccati, parola di Ziko, e saranno vinti dall'Argentina. Oggi, martedì 7 luglio, l'Egitto è stato battuto dall'Albiceleste agli ottavi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, al termine di una partita folle in cui la squadra di Scaloni è riuscita a chiudere sul 3-2 dopo essere stata sotto 0-2.

Al termine della partita però a tenere banco sono alcune decisioni arbitrali che l'Egitto considera ingiuste. L'attaccante africano, autore del secondo gol, ha parlato al termine della gara gridando al complotto: "Non è giusto, l'arbitro non è stato giusto. Ha rubato lo sforzo di un'intera nazione dall'inizio", ha detto Ziko a caldo.

"Il campionato è truccato per l'Argentina, complimenti a loro che hanno già vinto il Mondiale: è tutto pianificato", ha concluso, accusando così Fifa e Albiceleste. Una tesi confermata anche dal ct dell'Egitto, Hossam Hassan: "Non guarderò più partite dei Mondiali", ha detto l'allenatore, "questa è la mia piccola forma di protesta. Hanno rubato il nostro duro lavoro e lo ha visto tutto il mondo".

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