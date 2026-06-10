Paul Gascoigne torna a parlare della sua Inghilterra alla vigilia dell'inizio dei Mondiali 2026, con la speranza che possa replicare lo stesso "incredibile" spirito di squadra della formazione che partecipò ai Mondiali del 1990. L'ex centrocampista è stato un membro chiave della squadra di Bobby Robson che raggiunse le semifinali in Italia, prima di essere eliminata ai rigori dalla Germania Ovest, poi vincitrice del torneo. L'Inghilterra ha vinto la Coppa del Mondo solo una volta, in casa, 60 anni fa, e l'unica volta che ha raggiunto le semifinali dal 1990 è stata nel 2018, quando la squadra di Gareth Southgate arrivò tra le prime quattro. "In campo servono 11 capitani e quando si gioca una partita come quella, ai Mondiali, non ci si può permettere di trascinare nessuno", ha detto Gascoigne a Itv. "Tutti devono essere concentrati e lo spirito di squadra è fondamentale. I giocatori che non hanno giocato hanno comunque sostenuto la squadra, quindi il nostro spirito di squadra è stato incredibile. La cosa più importante è lo spirito di squadra, perché è quello che fa la differenza".

Gli uomini di Thomas Tuchel affronteranno il Costa Rica nell'ultima amichevole mercoledì, prima della partita d'esordio del Gruppo L contro la Croazia a Dallas il 17 giugno. Quando gli è stato chiesto cosa direbbe alla squadra attuale, il 59enne Gascoigne ha aggiunto: "Godetevela. Perché non si sa mai, potrebbe essere il vostro ultimo Mondiale". Gascoigne è famoso per essere scoppiato in lacrime dopo aver ricevuto un'ammonizione nella semifinale del 1990, il che avrebbe comportato la sua squalifica per la finale se l'Inghilterra si fosse qualificata.

La sua vita è stata segnata da problemi di dipendenza, ma l'ex giocatore della Lazio, parlando dopo la pubblicazione della sua nuova autobiografia, ha dichiarato: "Per noi va tutto bene. Probabilmente è il periodo più felice degli ultimi cinque anni, senza dubbio". Riferendosi alla sua autobiografia, ha aggiunto: "Molte persone mi hanno detto di averla letta e che gli ha salvato la vita. Se questo libro può salvare la vita anche a una sola persona, allora ho fatto il mio dovere", ha concluso Gascoigne scherzando: "Penso che dovrei leggerlo anch'io, sai! Farmi un favore". E ha poi concluso: "Ogni mattina non penso al domani perché è un altro giorno. Cerco solo di vivere il presente, di semplificare le cose. A volte è difficile".