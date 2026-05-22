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Mondiali 2026, Inghilterra annuncia i convocati: tre esclusioni eccellenti

Presenti i big Kane, Saka, Bellingham e Rice. Fuori Palmer, Foden e Alexander-Arnold

Alcuni giocatori della nazionale inglese - (Ipa)
Alcuni giocatori della nazionale inglese - (Ipa)
22 maggio 2026 | 12.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il ct dell'Inghilterra Thomas Tuchel ha ufficializzato i 26 convocati per i prossimi Mondiali 2026. Presenti i big Kane, Saka, Bellingham e Rice, tre le esclusioni eccellenti: Palmer, Foden e Alexander-Arnold. L'Inghilerra, che è stata inserita nel gruppo L, debutterà il 17 giugno contro la Croazia per poi affrontare Ghana e Panama.

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I convocati

Questo l'elenco dei convocati: Portieri: Pickford(Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), Trafford (Manchester City).

Difensori: Burn (Newcastle), Guehi(Manchester City), James (Chelsea), Konsa (Aston Villa), Livramento (Newcastle), O'Reilly (Manchester City), Quansah (Bayer Leverkusen), Spence (Tottenham), Stones (Manchester City).

Centrocampisti: Anderson (Nottingham Forest), Bellingham (Real Madrid), Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Mainoo (Manchester United), Rice (Arsenal), Rogers (Aston Villa).

Attaccanti: Gordon (Newcastle), Kane (Bayern Monaco), Madueke (Arsenal), Rashford (Barcellona), Saka (Arsenal), Toney (Al-Ahli), Watkins (Aston Villa).

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