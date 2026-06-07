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Mondiali 2026, Iran dovrà entrare e uscire dagli Usa in 24 ore

Al termine del match la nazionale dovrà tornare in Messico

La nazionale iraniana di calcio - (Afp)
La nazionale iraniana di calcio - (Afp)
07 giugno 2026 | 09.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La nazionale iraniana ai Mondiali potrà entrare negli Stati Uniti soltanto il giorno delle partite e dovrà lasciare il Paese poche ore dopo il fischio finale. Lo ha reso noto l'ambasciatore iraniano in Messico, Abolfazl Pasandideh, spiegando che la squadra è stata informata delle restrizioni imposte dalle autorità americane. "Possiamo entrare la mattina e dobbiamo ripartire lo stesso giorno", ha affermato il diplomatico parlando con i giornalisti.

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A causa delle tensioni tra Washington e Teheran, la nazionale iraniana ha trasferito il proprio ritiro a Tijuana, in Messico ma vicino al confine con gli Stati Uniti, rinunciando alla sede inizialmente prevista di Tucson, in Arizona. La selezione iraniana attraverserà quindi il confine solo per disputare gli incontri del girone programmati negli Stati Uniti, tornando subito in territorio messicano al termine delle partite.

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