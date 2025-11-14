circle x black
Mondiali 2026 – L’Italia, contro la Norvegia, vuole chiudere in bellezza

14 novembre 2025 | 18.43
Redazione Adnkronos
L’Italia di Rino Gattuso chiude la fase di qualificazione ai Mondiali 2026 ospitando, domenica sera, la Norvegia, già qualificata per la rassegna iridata. Gli Azzurri, ancora una volta, dovranno passare dalle forche caudine dei play-off sperando che stavolta l’esito sia diverso. L’Italia, infatti, ha saltato sia l’edizione del 2018 che quella del 2022 mentre l’ultima partita a eliminazione diretta in una rassegna iridata è datata 9 luglio 2006, giorno del quarto titolo italiano. Donnarumma e compagni, però, vogliono chiudere in bellezza contro la dominatrice del girone e, secondo gli esperti Sisal, ci sono tutti i presupposti perché ciò accada: la vittoria dell’Italia si gioca a 2,00 mentre il pareggio e il successo della Norvegia sono entrambi offerti a 3,50. Si preannuncia una partita a viso aperto tanto che la Combo Goal + Over 2,5, in quota a 1,95, è ampiamente nelle corde del match. Partendo da questo presupposto, un risultato esatto di 2-1 è dato a 9,00 in favore dell’Italia mentre pagherebbe 12 volte la posta quello per la Norvegia. Se un Ribaltone, dato a 6,00, non è da escludere, ecco che gli Azzurri, a 1,72, appaiono favoriti per segnare la prima rete del match rispetto ai norvegesi, offerti a 2,30.

Italia-Norvegia sarà anche la sfida tra bomber. Se da un lato lo spauracchio per la nostra difesa ha il nome di Erling Haaland, a segno a 2,40, forte dei suoi 53 gol in 47 partite con la maglia della nazionale, il CT Gattuso si affida ancora una volta al più giovane del gruppo, quel Pio Esposito a segno anche contro la Moldavia. La terza rete azzurra del gioiello dell’Inter si gioca a 2,75.

