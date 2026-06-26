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Mondiali, il programma di oggi: partite, programma e dove vederli in tv

Continua la terza giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo

La Francia - Afp
La Francia - Afp
26 giugno 2026 | 06.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Continua la terza giornata della fase a gruppi dei Mondiali 2026. La Coppa del Mondo, che si gioca in Messico, Stati Uniti e Canada, si è aperta ufficialmente con le prime partite della fase a gironi e oggi, venerdì 26 giugno, torna in campo la Francia, che sfida la Norvegia nel big match che deciderà il girone I. Nella notte invece in campo la Spagna contro l'Uruguay. Ecco il programma di tutte le gare di giornata dei Mondiali, i gironi e dove vederle in tv e streaming su Dazn e in chiaro sui canali Rai.

Mondiali, i gruppi

Ecco i gruppi dei Mondiali 2026:

Gruppo A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Cechia

Gruppo B: Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera

Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti

Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia

Gruppo E: Germania, Curacao, Costa d'Avorio, Ecuador

Gruppo F: Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia

Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda

Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia

Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania

Gruppo K: Portogallo, RD Congo, Uzbekistan, Colombia

Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama

Mondiali, il calendario

Ecco il calendario di tutte le partite dei Mondiali di oggi e dei prossimi giorni:

26 GIUGNO

Ore 21:00 - Norvegia-Francia (Gruppo I) - Rai e Dazn

Ore 21:00 - Senegal-Iraq (Gruppo I) - Dazn

27 GIUGNO

Ore 2:00 - Capoverde-Arabia Saudita (Gruppo H) - Dazn

Ore 2:00 - Uruguay-Spagna (Gruppo H) - Dazn

Ore 5:00 - Egitto-Iran (Gruppo G) - Dazn

Ore 5:00 - Nuova Zelanda-Belgio (Gruppo G) - Dazn

Ore 23:00 - Panama-Inghilterra (Gruppo L) - Rai e Dazn (ipotesi)

Ore 23:00 - Croazia-Ghana (Gruppo L) - Rai e Dazn (ipotesi)

28 GIUGNO

Ore 1:30 - Colombia-Portogallo (Gruppo K) - Dazn

Ore 1:30 - RD Congo-Uzbekistan (Gruppo K) - Dazn

Ore 4:00 - Algeria-Austria (Gruppo J) - Dazn

Ore 4:00 - Giordania-Argentina (Gruppo J) - Dazn

SEDICESIMI DI FINALE

28 GIUGNO

Ore 21:00 - 2 A-2A B - Rai e Dazn

29 GIUGNO

Ore 19:00 - 1C - 2F - Dazn

Ore 22:30 - 1E - 3ABCDF - Rai e Dazn

30 GIUGNO

Ore 3:00 - 1F - 2C - Dazn

Ore 19:00 - 2E-2I - Rai e Dazn (ipotesi)

Ore 23:00 - 1I-3CDFGH - Rai e Dazn (ipotesi)

1 LUGLIO

Ore 3:00 - 1A - 3CEFHI - Dazn

Ore 18:00 - 1L - 3EHIJK - Dazn

Ore 22:00 - 1G - 3AEHIJ - Rai e Dazn

2 LUGLIO

Ore 2:00 - 1D - 3BEFIJ - Dazn

Ore 21:00 - 1H - 2J - Rai e Dazn

3 LUGLIO

Ore 1:00 - 2K - 2L - Dazn

Ore 5:00 - 1B - 3EFGIJ - Dazn

Ore 20:00 - 2D - 2G - Rai e Dazn

4 LUGLIO

Ore 24:00 - 1J - 2H - Dazn

Ore 3:30 - 1K - 3DEIJL - Dazn

OTTAVI DI FINALE

4 LUGLIO

Ore 19:00 - Dazn

Ore 23:00 - Rai e Dazn

5 LUGLIO

Ore 22:00 - Rai e Dazn

6 LUGLIO

Ore 2:00 - Dazn

Ore 21:00 - Rai e Dazn

7 LUGLIO

Ore 2:00 - Dazn

Ore 18:00 - Dazn

Ore 22:00 - Rai e Dazn

QUARTI DI FINALE

9 LUGLIO

Ore 22:00 - Rai e Dazn

10 LUGLIO

Ore 21:00 - Rai e Dazn

11 LUGLIO

Ore 23:00 - Rai e Dazn

12 LUGLIO

Ore 3:00 - Rai e Dazn

SEMIFINALI

14 LUGLIO

Ore 21:00 - Rai e Dazn

15 LUGLIO

Ore 21:00 - Rai e Dazn

FINALE TERZO POSTO

18 LUGLIO

Ore 23:00 - Rai e Dazn

FINALE

19 LUGLIO

Ore 21:00 - Rai e Dazn.

Mondiali, dove vedere partite oggi

I Mondiali 2026 sono trasmessi in chiaro sui canali Rai e su Dazn, che permetterà di seguire tutte le partite del torneo. Le partite si potranno seguire anche in streaming su RaiPlay e sull'app Dazn.

Riproduzione riservata
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