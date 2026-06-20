I Mondiali 2026 regalano (anche) momenti comici e da ricordare, soprattutto sui social. Un paio di giorni fa, prima della partita del gruppo A tra Repubblica Ceca e Sudafrica ad Atlanta, al termine dell'esecuzione degli inni nazionali un tifoso ceco è stato per esempio protagonista di una piccola disavventura in campo.

Cos'è successo? Un portabandiera della Fifa è stato avvolto (letteralmente) nella bandiera della Repubblica Ceca, rimanendo 'intrappolato' alla fine della classica cerimonia pre-partita, con le bandiere dei due Paesi stese in campo.

Un sostenedor de la bandera de República Checa de la FIFA se quedó atrapado en la enorme bandera mientras los demás la enrollaban. 🇨🇿 pic.twitter.com/hxRSTFjYxg — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 19, 2026

Il ragazzo ha vissuto qualche secondo di paura, anche per la mancanza d'aria e la situazione di caos, poi però è stato 'liberato' dai suoi colleghi e per fortuna tutto si è chiuso per il meglio. Con un po' di paura e qualche risata per... sdrammatizzare.