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Mondiali, stanotte Argentina-Giordania: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La nazionale albiceleste, campione in carica, chiude il gruppo J contro gli asiatici

Albiceleste festeggia dopo un gol - Ipa/Fotogramma
Albiceleste festeggia dopo un gol - Ipa/Fotogramma
27 giugno 2026 | 18.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Argentina di Lionel Messi chiude il gruppo J dei Mondiali affrontando oggi, alle 4 della notte tra sabato 28 e domenica 29 giugno, la Giordania ultima del girone e già matematicamente eliminata. Il sette volte pallone d'oro dovrebbe essere risparmiato dal ct Scaloni e partire dalla panchina. Le due nazionali si affrontano al Dallas Stadium di Arlington in Texas. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Argentina e Giordania in tv e streaming.

Argentina-Giordania, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Argentina-Giordania, in campo stanotte alle 4:

ARGENTINA (4-3-3): E. Martínez; Montiel, Romero, Medina, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, Almada; G. Simeone, Lautaro Martínez, Alvarez. Ct: Lionel Scaloni.

GIORDANIA 4-4-2): Abulaila; Al-Arab, Haddad, Nasib, Abualnadi; Al-Rawabdeh, Ayed, Sadeh, Al-Taamari; Al- Taamari, Olwan. Ct: Jamal Sellami.

Argentina-Giordania, dove vederla in tv

La partita dei Mondiali 2026 tra Argentina e Giordania sarà visibile in diretta su Dazn e sull'app di Dazn.

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