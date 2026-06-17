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"Via la bandiera di Israele e non quella della Palestina", tensione ai Mondiali - Video

Un tifoso documenta il confronto con gli steward al Sofi Stadium di Los Angeles

Il tifoso con la bandiera israeliana - (Video da X)
Il tifoso con la bandiera israeliana - (Video da X)
17 giugno 2026 | 17.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Perché mi togliete la bandiera di Israele ma lasciate la bandiera della Palestina?". Tensione ai Mondiali 2026 sugli spalti del Sofi Stadium di Los Angeles dove si è giocato il match tra Iran e Nuova Zelanda, terminato 2-2. Un video diffuso su X mostra l'intervento degli steward dello stadio per rimuovere la bandiera di Israele sventolata da un tifoso.

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L'uomo documenta la scena e fa notare che, poche file dietro di lui, un altro tifoso sventola una bandiera della Palestina: "Perché mi togliete la bandiera e quella la lasciate? E' un gesto antisemita", dice agli steward, che rispondono facendo riferimento a istruzioni fornite da una responsabile della sicurezza dell'impianto.

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mondiali 2026 bandiera israele mondiali
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