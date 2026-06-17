Un tifoso documenta il confronto con gli steward al Sofi Stadium di Los Angeles
"Perché mi togliete la bandiera di Israele ma lasciate la bandiera della Palestina?". Tensione ai Mondiali 2026 sugli spalti del Sofi Stadium di Los Angeles dove si è giocato il match tra Iran e Nuova Zelanda, terminato 2-2. Un video diffuso su X mostra l'intervento degli steward dello stadio per rimuovere la bandiera di Israele sventolata da un tifoso.
Jewish segregation is real.@FIFAWorldCup @FIFAcom— Eretz Israel (@EretzIsrael) June 17, 2026
Do you have any explanation?
This will remain in the history books. pic.twitter.com/AC3I4857XN
L'uomo documenta la scena e fa notare che, poche file dietro di lui, un altro tifoso sventola una bandiera della Palestina: "Perché mi togliete la bandiera e quella la lasciate? E' un gesto antisemita", dice agli steward, che rispondono facendo riferimento a istruzioni fornite da una responsabile della sicurezza dell'impianto.