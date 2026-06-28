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Mondiali, dramma Gakpo: la compagna perde il figlio, l'attaccante non lascia il ritiro dell'Olanda

La punta del Liverpool resta con gli Oranje in vista dei sedicesimi contro il Marocco

Gakpo - IPA
Gakpo - IPA
28 giugno 2026 | 16.00
Redazione Adnkronos
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Cody Gakpo sta vivendo uno dei momenti più dolorosi della sua vita e oggi il Mondiale passa, inevitabilmente, in secondo piano. L'attaccante del Liverpool e dell'Olanda sta attraversando giorni complicati con la nazionale Oranje, dopo che la sua compagna ha perso il bambino che stavano aspettando. Una notizia devastante, arrivata durante la partecipazione alla Coppa del Mondo, uno dei momenti più belli per la carriera di un calciatore: "Si tratta di un momento incredibilmente difficile - ha scritto su Instagram Gakpo -. Chiediamo privacy, grazie per la comprensione".

Mondiali, il dramma di Gakpo

Nonostante il dramma personale, Gakpo ha scelto di rimanere in ritiro con l'Olanda. L'attaccante del Liverpool ha deciso di restare con la squadra in vista dei sedicesimi di finale contro il Marocco, partita in cui dovrebbe essere a disposizione del ct Ronald Koeman. Una decisione difficile, presa in un momento che oltrepassa il semplice concetto di calcio.

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Mondiali Cody Gakpo Gakpo figlio Olanda
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