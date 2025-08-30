circle x black
Mondiali pallavolo, Italia-Germania 3-0: azzurre ai quarti con striscia record di vittorie

Le campionesse olimpiche archiviano senza problemi la sfida contro le tedesche. Ora la vincente di Polonia-Belgio

Le azzurre dopo la vittoria contro la Germania
30 agosto 2025 | 13.36
Redazione Adnkronos
La nazionale italiana di pallavolo femminile di Julio Velasco vola ai quarti di finale del Mondiale che si gioca in Thailandia dopo il successo netto per 3-0 (25-22 25-18 25-11) sulla Germania negli ottavi di finale. Dopo aver archiviato la prima fase del Campionato del Mondo a Phuket con tre vittorie in altrettante partite disputate (Slovacchia, Cuba e Belgio) nella Pool B, le azzurre sono giunte nella capitale thailandese dove dal 29 agosto al 7 settembre si disputerà la fase a eliminazione diretta. Oggi, sabato 30 agosto, le azzurre - trionfatrici a fine luglio in Nations League - all'Indoor Stadium Huamark si sono imposte senza problemi sulle tedesche proseguendo la loro striscia record di vittorie: in match ufficiali la selezione tricolore è giunta, con quello di oggi, a quota 33 successi consecutivi. Anna Danesi e compagne attendono ora nei quarti di finale la vincente del match Polonia-Belgio.

