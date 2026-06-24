L'ex premier Enrico Letta ha sfruttato la doppietta del portoghese per promuovere l'Unione del Risparmio e degli Investimenti, proposta avanzata nel suo rapporto sul futuro del mercato unico europeo

I Mondiali 2026 entrano anche nella politica. A volte, con trovate originali. L'ultima è quella dell'ex presidente del Consiglio Enrico Letta, che ha colto al volo la 'chance' data dalla doppietta di Cristiano Ronaldo contro l'Uzbekistan: " L'esultanza di Ronaldo dopo il gol, con il suo Siu, potrebbe essere un buon veicolo pubblicitario per il Siu dell'Unione Europea?" ha chiesto l'ex premier, con un gioco di parole riferito alla sigla 'Unione del Risparmio e degli Investimenti'.

Ronaldo testimonial per... l'Europa?

Ma di cosa si tratta? La Siu è una strategia promossa dall'Unione Europea, che mira - in sintesi - a creare un mercato unico e integrato dei capitali in Europa, superando la frammentazione tra i vari Stati membri. Una proposta avanzata proprio da Enrico Letta, oggi Presidente dell'Istituto Jacques Delors, nel suo rapporto sul futuro del mercato unico europeo. E che potrebbe aver trovato un testimonial... d'eccezione.