circle x black
Cerca nel sito
 

Mondiali su pista, Viviani chiude la carriera alla grande: vince l'oro nell'eliminazione

E' l'ultima gara della sua carriera

Elia Viviani (Afp)
Elia Viviani (Afp)
26 ottobre 2025 | 19.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Elia Viviani chiude oggi, domenica 26 ottobre, la sua carriera da campione, vincendo la medaglia d'oro nell'eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista a Santiago del Cile. Terzo titolo iridato per l'azzurro dopo il 2021 e il 2022.

Una gara perfetta del 36enne veronese, che ha regalato all'Italia il secondo titolo dei Mondiali su pista, dopo quello del quartetto femminile. Viviani, olimpionico a Rio 2016 nell'Omnium ha battuto nell'ultima volata, quella decisiva, il neozelandese Campbell Stewart, regalandosi l'ultimo titolo della carriera.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
elia viviani oggi elia viviani oggi news viviani mondiali su pista elia viviani mondiali su pista
Vedi anche
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza