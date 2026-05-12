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Lutto Nba, morto Brandon Clarke: l'ala di Memphis aveva 29 anni

I Grizzlies non hanno reso nota la causa del decesso

Brandon Clarke - (Fotogramma)
Brandon Clarke - (Fotogramma)
12 maggio 2026 | 21.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lutto nella Nba. Brandon Clarke, 29enne giocatore dei Memphis Grizzlies, è morto all'età di 29 anni. Il decesso di Clarke è stato annunciato dai Grizzlies e dalla Priority Sports, l'agenzia che rappresentava l'ala. La causa della morte non è stata resa nota. "Brandon era un compagno di squadra eccezionale e una persona ancora migliore, il cui impatto sull'organizzazione e sull'intera comunità di Memphis non sarà dimenticato", la nota dei Grizzlies, "devastati" per la scomparsa del giocatore. Clarke era stato scelto al primo giro del draft dagli Oklahoma City Thunder nel 2019 e due settimane dopo era stato ceduto a Memphis, dove ha giocato per tutta la sua carriera di sette anni.

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"Come uno dei membri più longevi dei Grizzlies, Brandon era un amato compagno di squadra e leader che ha giocato con enorme passione e grinta", la nota della Nba. "I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla famiglia, agli amici e all'organizzazione dei Grizzlies di Brandon". Clarke ha lasciato il segno con i Grizzlies sin nella stagione d'esordio con una media di 12,1 punti e 5,9 rimbalzi in 58 partite, guadagnandosi un posto nell'Nba All-Rookie Team e classificandosi quarto nella votazione per il premio di matricola dell'anno.

Clarke aveva firmato un nuovo contratto quadriennale da 52 milioni di dollari con i Grizzlies nell'ottobre 2022. A marzo 2023 aveva subito la rottura del tendine d'Achille, giocando solo 6 partite nella stagione successiva. Dopo aver giocato 64 partite nel 2024-25, Clarke ha disputato solo due partite in questa stagione a causa di infortuni al polpaccio e al ginocchio.

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