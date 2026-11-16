circle x black
Cerca nel sito
 

Dino Sani muore a 94 anni, addio all'ex calciatore del Milan e campione del mondo con il Brasile

A comunicarlo è stata la Federazione verdeoro sui propri canali social

Dino Sani - X
Dino Sani - X
Segui Adnkronos su Google
16 novembre 2026 | 15.47
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Il Brasile piange Dino Sani. L'ex calciatore del Milan, campione del mondo con la Nazionale verdeoro nel 1958, è morto all'età di 94 anni. Con i rossoneri vinse una Coppa dei Campioni nel 1963. A comunicarlo è stata la stessa Federazione brasiliana con un post pubblicato sui propri profili social.

"La CBF piange profondamente la scomparsa di Dino Sani, membro della squadra campionessa del mondo nel 1958, che conquistò la prima stella per il Brasile. Dino Sani lascia un'eredità di trionfi e una storia che sarà sempre ricordata dal calcio brasiliano. La nostra solidarietà ai familiari, amici e ammiratori. Riposa in pace, campione", ha scritto la Federazione, allegando una foto di Sani con la maglia della Nazionale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Commercio, cresce età media titolari negozi e ristoranti
Atp Finals, è il giorno di Alcaraz e Cobolli: il day 2 a Torino - Videonews dal nostro inviato
Leone XIV vola sui cieli del Perù in elicottero, il video del Papa nella cabina di pilotaggio
News to go
Influenza, quasi 500mila italiani a letto con virus respiratori
Atp Finals, il videomessaggio di Bove per Cobolli: "Darà il massimo per l'Italia"
News to go
Ai rivoluziona il commercio, nei negozi arrivano i commessi virtuali
Atp Finals, festa per Zverev: i tifosi 'abbracciano' il numero uno, ma qualcuno resta deluso
'Rocky' compie 50 anni, l'omaggio a Philadelphia è da record del mondo - Video
Nordio: "Ricandidarmi? Se Meloni me lo chiedesse sarebbe un onore, ma non pretendo nulla"
Cortei a Torino, minore identificato per disordini 17 ottobre: trovati machete e pistola a piombini - Video
Mobilità nelle città d'Italia, il 60% in auto - Video
Caso Pasolini, Nordio: "Difficile ricostruire la verità dopo 50 anni" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza