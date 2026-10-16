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Moser: "Io e Saronni mai andati d'accordo. Dice che ho rubato un Giro, gli ha dato di volta il cervello..."

Il leggendario ciclista italiano si è raccontato oggi a 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1, parlando anche di politica

Francesco Moser - IPA
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16 ottobre 2026 | 18.30
Redazione Adnkronos
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"Se andiamo più d’accordo io e Saronni oppure Elly Schlein e Giuseppe Conte? Noi non siamo mai andati d’accordo e continuiamo a non andarci nemmeno oggi, perché Saronni è sempre polemico”. Francesco Moser, uno dei ciclisti italiani più importanti di sempre, si è raccontato oggi a 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1, a partire dallo sport che lo ha visto trionfare tante volte passando per la politica e non solo.

Moser: "Saronni? Gli ha dato di volta il cervello"

"Io veramente - ha detto Moser a proposito di Saronni - l’ho anche invitato a casa, abbiamo fatto dei pranzi e pedalato insieme. Poi, improvvisamente, non so se gli ha dato di volta il cervello ma si è messo a fare dichiarazioni di ogni tipo. Ha detto che gli ho rubato un Giro d’Italia, ma le classifiche mica le faccio io”. Poi, qualche battuta sulla politica: "Che ciclisti potrebbero essere Schlein e Meloni? Schlein è capace solo di andare contro, quando c’erano loro al governo non mi pare abbiano fatto meglio dell’esecutivo attuale. Il mio voto più a sinistra è stato per la DC? E’ vero. Piuttosto che votare a sinistra non vado a votare. In passato ho detto di apprezzare la Lega? Mi piace anche la Meloni, basta che vadano d’accordo e tengano in piedi la coalizione. Che penso di Vannacci? Basta che non faccia troppo casino...". Moser ha poi detto la sua su Vannacci e Meloni: "Sono posizioni completamente diverse, la Meloni ha tante cose a cui pensare, Vannacci gioca sulle cose che non vanno. Se tirerei 'la volata' alla premier? Si, certamente".

In chiusura, Moser ha parlato della sua quotidianità: "Oggi vado con la bici elettrica, il mio fisico l’ho già strapazzato abbastanza. Troppo comoda? Credetemi, si può faticare anche così. Ho appena fatto il monte Bondone, 18km di salita, sono andato su in prima, se la fai con la bici normale arrivi su che non riconosci nemmeno più chi hai intorno. Così vai in bici senza impiccarti".

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