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MotoGP, Bezzecchi sfida Marc Márquez: a Misano è lotta a due

Marc Márquez - Ipa
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10 settembre 2026 | 14.50
Redazione Adnkronos
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Misano si prepara a vivere il weekend più atteso dell’anno: va in scena il Gran Premio di San Marino di MotoGP. La riviera romagnola, e non solo, si mobilita per una delle prove più affascinanti, e iconiche, del Motomondiale. Il duello tra Aprilia e Ducati proseguirà anche sui tornanti di Misano tanto che gli esperti Sisal prevedono l’ennesimo incrocio di traiettorie tra Marco Bezzecchi, trionfatore nella Sprint lo scorso anno, e Marc Márquez, 8 volte sul gradino più alto del podio in riviera, record, e unico vincitore in tutte e tre le categorie. Bez, vincente a 2,50, parte di un’incollatura davanti al Cabroncito, offerto a 2,75: il testa a testa, anche in ottica Mondiale, infiammerà sicuramente il pubblico di Misano.

Il terzo incomodo è Jorge Martín, attuale leader iridato, che su questi tornanti, in carriera, ha messo insieme due Sprint e una gara lunga. Martinator, a 7,50, vuole ritrovare il feeling con il successo e allungare nella lotta al titolo. Appaiato al pilota dell’Aprilia c’è il connazionale Álex Márquez il quale, dopo una lunga serie di infortuni, sta ritrovando il feeling con la sua Ducati del Team Gresini.

Sia Fabio Di Giannantonio, a 12, che Pecco Bagnaia, a 16, sognano un exploit mentre Pedro Acosta, KTM, offerto a 25, vuole regalarsi un pomeriggio magico prima di ritornare a Misano, il prossimo anno, ma vestito di Rosso Ducati.

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MotoGP Gran Premio di San Marino Misano Marc Márquez Marco Bezzecchi
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