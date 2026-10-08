circle x black
Cerca nel sito
 

MotoGp, oggi libere e pre-qualifiche Gp Indonesia: orario e dove vederle

Si riparte dalla vittoria di Marc Marquez in Giappone

Marc Marquez - Ipa/Fotogramma
Marc Marquez - Ipa/Fotogramma
09 ottobre 2026 | 00.06
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la MotoGp. A una settimana dal weekend del Gp del Giappone, il Motomondiale si sposta a Mandalika per il Gp d'Indonesia, in programma da oggi, venerdì 9 ottobre, a domenica 11 ottobre. Si comincia alle 4.40 di mattina con le prove libere, per continuare alle 9 con le pre-qualifiche. Si riparte dal trionfo di Marc Marquez e della Ducati a Motegi, dove ha preceduto le Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Ecco orari, programma di giornata e dove vedere tutti gli appuntamenti odierni in tv e streaming.

Gp Indonesia, il programma di oggi

Ecco gli appuntamenti di venerdì 9 ottobre, del Gp d'Indonesia:

Ore 4.40: MotoGp - Prove Libere

Ore 9.00: MotoGp – Pre-Qualifiche.

Gp Indonesia, dove vedere libere e pre-qualifiche

Le prime prove libere e le pre-qualifiche del Gp d'Indonesia saranno visibili in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
motomondiale motogp gp indonesia marquez
Vedi anche
Viterbo, eccezionale scoperta nel Lago di Mezzano: recuperata una spada di oltre tremila anni fa - Video
Eurogruppo a Lussemburgo, strada in salita per flessibilità - Videonews
Il Papiro, la tradizione fiorentina della carta decorata a mano compie 50 anni - Video
Studenti ancora in piazza in Francia, l'atto 4 della protesta - Videonews
Meloni nelle Marche, bagno di folla ad Ascoli Piceno - Video
Pensioni, novità e adeguamento in arrivo a novembre - Video
'Ndrangheta, latitante si nascondeva in un villaggio turistico - Il video della cattura
Sanremo, Levante risponde a De Martino: "Quote rosa necessarie, è il momento di cambiare" - Video
Insinna e Cirilli diventano Totò e Charlie Chaplin, l'imitazione sorprendente a 'Tale e Quale' - Video
Legge elettorale, l'opposizione riempie l'Aula di cartelli 'Truffa' e 'Imbroglio' - Video
'Palazzo della droga' a Roma, iniziata la demolizione a Tor Sapienza - Video
News to go
Legge elettorale, oggi il voto definitivo alla Camera


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza