Torna in pista la MotoGp. A una settimana dal weekend del Gp del Giappone, il Motomondiale si sposta a Mandalika per il Gp d'Indonesia, in programma da oggi, venerdì 9 ottobre, a domenica 11 ottobre. Si comincia alle 4.40 di mattina con le prove libere, per continuare alle 9 con le pre-qualifiche. Si riparte dal trionfo di Marc Marquez e della Ducati a Motegi, dove ha preceduto le Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Ecco orari, programma di giornata e dove vedere tutti gli appuntamenti odierni in tv e streaming.

Gp Indonesia, il programma di oggi

Ecco gli appuntamenti di venerdì 9 ottobre, del Gp d'Indonesia:

Ore 4.40: MotoGp - Prove Libere

Ore 9.00: MotoGp – Pre-Qualifiche.

Gp Indonesia, dove vedere libere e pre-qualifiche

Le prime prove libere e le pre-qualifiche del Gp d'Indonesia saranno visibili in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now.