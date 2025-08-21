circle x black
Cerca nel sito
 

MotoGP, Marc Márquez senza rivali anche in Ungheria

Álex, trionfo a 7,50 su Sisal.it, prova a contrastare il fratello

MotoGP, Marc Márquez senza rivali anche in Ungheria
21 agosto 2025 | 15.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La domanda, in questa stagione di MotoGP, è sempre la stessa, indipendentemente dal circuito: chi fermerà Marc Márquez e la sua Ducati Factory numero 93? I numeri direbbero nessuno perché, dopo il passo falso di tre mesi fa a Silverstone, il Cabroncito ha conosciuto solo vittorie. Sei tappe iridate, 12 vittorie tra Sprint e Gara lunga, hanno lanciato Marc verso il titolo mondiale numero 9 della sua carriera. Inevitabile che anche a Balaton, dove nel weekend è in programma il Gran Premio di Ungheria, sia lo spagnolo il grandissimo favorito: gli esperti Sisal vedono il successo di Márquez a 1,33 sia per la Sprint che per la Gara domenicale. Correre su un circuito nuovo, come quello di Balaton, non dovrebbe influire più di tanto sulla prestazione del pilota di Cervera.

Come spesso accaduto in stagione, il rivale più temibile per Marc è suo fratello Álex Márquez, l’unico che, al momento, tiene ancora aperta la corsa al titolo, sebbene le sue chance siano ridotte al lumicino. Il pilota della Gresini Racing sogna di scalzare il primogenito della famiglia Márquez dal gradino più alto del podio. Il trionfo di Álex è offerto a 6,00 per il sabato mentre sale a 7,50 la domenica.

Nonostante le incomprensioni con Ducati, e l’incertezza sul suo futuro, Pecco Bagnaia vuole dimostrare di essere lo stesso che ha vinto due mondiali consecutivi sebbene il feeling con la Desmosedici GP 25 non sia mai scattato. Il torinese, in stagione, ha vinto solo ad Austin e l’Ungheria potrebbe essere l’occasione buona per mettere fine a questo digiuno: Bagnaia sul gradino più alto del podio si gioca a 9,00. Stessa quota per Marco Bezzecchi, Aprilia, il quale sta tenendo alta la bandiera di Noale visti i molteplici infortuni che stanno condizionando l’annata di Jorge Martín.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
MotoGP Ungheria Ducati Factory Sprint Gara lunga Titolo mondiale
Vedi anche
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Baudo, Al Bano si commuove: "Tornare qui è una grande emozione" - Video
Baudo, La Russa: "Ho conosciuto Pippo quando avevo nove anni, dissero 'farà strada'" - Video
Baudo, Mazzi: "Pippo ci parlava sempre di Militello, era un grande uomo di cultura" - Video
News to go
Maltempo a Milano, in due ore quasi 50 mm di pioggia
News to go
Spiagge libere, Legambiente: "Italia ultima in Europa"
Pippo Baudo, aperta la camera ardente a Militello: videonews dalla nostra inviata
Baudo, il sindaco di Militello: "Non era solo un presentatore ma un innovatore" - Video
Pippo Baudo, Giorgia: "Credeva nel mio talento più di me" - Video
Pippo Baudo, Pausini: "E' stato l'incontro più importante, ha cambiato mia vita" - Video
Baudo, Fiorello e la domanda: "Chi insegnerà a fare la tv, adesso?" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza