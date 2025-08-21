MotoGP, Marc Márquez senza rivali anche in Ungheria

La domanda, in questa stagione di MotoGP, è sempre la stessa, indipendentemente dal circuito: chi fermerà Marc Márquez e la sua Ducati Factory numero 93? I numeri direbbero nessuno perché, dopo il passo falso di tre mesi fa a Silverstone, il Cabroncito ha conosciuto solo vittorie. Sei tappe iridate, 12 vittorie tra Sprint e Gara lunga, hanno lanciato Marc verso il titolo mondiale numero 9 della sua carriera. Inevitabile che anche a Balaton, dove nel weekend è in programma il Gran Premio di Ungheria, sia lo spagnolo il grandissimo favorito: gli esperti Sisal vedono il successo di Márquez a 1,33 sia per la Sprint che per la Gara domenicale. Correre su un circuito nuovo, come quello di Balaton, non dovrebbe influire più di tanto sulla prestazione del pilota di Cervera.

Come spesso accaduto in stagione, il rivale più temibile per Marc è suo fratello Álex Márquez, l’unico che, al momento, tiene ancora aperta la corsa al titolo, sebbene le sue chance siano ridotte al lumicino. Il pilota della Gresini Racing sogna di scalzare il primogenito della famiglia Márquez dal gradino più alto del podio. Il trionfo di Álex è offerto a 6,00 per il sabato mentre sale a 7,50 la domenica.

Nonostante le incomprensioni con Ducati, e l’incertezza sul suo futuro, Pecco Bagnaia vuole dimostrare di essere lo stesso che ha vinto due mondiali consecutivi sebbene il feeling con la Desmosedici GP 25 non sia mai scattato. Il torinese, in stagione, ha vinto solo ad Austin e l’Ungheria potrebbe essere l’occasione buona per mettere fine a questo digiuno: Bagnaia sul gradino più alto del podio si gioca a 9,00. Stessa quota per Marco Bezzecchi, Aprilia, il quale sta tenendo alta la bandiera di Noale visti i molteplici infortuni che stanno condizionando l’annata di Jorge Martín.