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MotoGp, Di Giannantonio in pole nel Gp Brasile. Poi Bezzecchi e Marquez

Il pilota italiano ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche. Delude Bagnaia

Fabio Di Giannantonio - Ipa/Fotogramma
Fabio Di Giannantonio - Ipa/Fotogramma
21 marzo 2026 | 15.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fabio Di Giannantonio in pole position nel Gran Premio del Brasile. Oggi, sabato 21 marzo, il pilota della VR46 ha fatto segnare il migliore tempo, chiudendo in 1'17"410, nelle qualifiche del secondo Gp della stagione, che nel pomeriggio vedrà la gara Sprint, dopo l'esordio in Thailandia, vinto da Marco Bezzecchi. Proprio il pilota dell'Aprilia si prende la seconda posizione precedendo la Ducati di Marc Marquez, che scatterà quindi in seconda fila accanto alla Yamaha di Fabio Quartararo.

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Sesta posizione per Ogura, settima per Aldeguer. Delude Pecco Bagnaia, che partirà solamente 11esimo dopo essere caduto, proprio come il compagno di squadra Marquez e Acosta, nei primi giri del Q2. Ecco quindi la griglia di partenza del Gran Premio del Brasile:

1 F. Di Giannantonio (VR46)

2 M. Bezzecchi (Aprilia)

3 M. Marquez (Ducati)

4 F. Quartararo (Yamaha)

5 J. Martin (Aprilia)

6 A. Ogura (Trackhouse)

7 F. Aldeguer (Gresini)

8 A. Marquez (Gresini)

9 P. Acosta (KTM)

10 J. Zarco (Honda)

11 F. Bagnaia (Ducati)

12 T. Razgatlioglu (Yamaha)

13 J. Mir (Honda)

14 D. Moreira (Honda)

15 F. Morbidelli (VR46)

Riproduzione riservata
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gp brasile motogp gp brasile motogp griglia partenza gp brasile pole di giannantonio
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