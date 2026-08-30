circle x black
Cerca nel sito
 

MotoGp, oggi si corre ad Aragon: orario, griglia di partenza e dove vedere il Gran Premio

Si riparte dal successo di Marc Marquez nella sprint race. In pole c'è Bezzecchi

Bezzecchi - IPA
Bezzecchi - IPA
30 agosto 2026 | 06.59
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la MotoGp. Oggi, domenica 30 agosto, si corre il Gp di Aragon. In pole position c'è Marco Bezzecchi e si riparte dal grande successo di Marc Marquez nella gara sprint di ieri. In classifica piloti Martin resta al comando del Motomondiale con 29 punti di vantaggio proprio su Bezzecchi e 33 su Marc Marquez. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere il Gran Premio di Aragona in tv e streaming.

MotoGp Aragon, griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza del Gp di Aragon di oggi, domenica 30 agosto:

1. Marco Bezzecchi (Aprilia)

2. Marc Marquez (Ducati)

3. Alex Marquez (Ducati)

4. Raul Fernandez (Aprilia)

5. Jorge Martin (Aprilia)

6. Pedro Acosta (KTM)

7. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

8. Francesco Bagnaia (Ducati)

9. Johann Zarco (Honda)

10. Diogo Moreira (Honda)

11. Fermin Aldeguer (Ducati)

12. Franco Morbidelli (Ducati)

13. Jack Miller (Yamaha)

14. Brad Binder (KTM)

15. Joan Mir (Honda)

16. Enea Bastianini (KTM)

17. Fabio Quartararo (Yamaha)

18. Luca Marini (Honda)

19. Alex Rins (Yamaha)

20. Pol Espargarò (KTM)

21. Toprak Razgatglioglu (Yamaha)

22. Lorenzo Savadori (Aprilia)

MotoGp Aragon, orario e dove vedere gara

Il Gran Premio di Aragon sarà visibile in diretta alle 14 su Sky (canali Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGp) e in chiaro su Tv8 (in differita, alle 16:50). La gara sarà visibile poi in streaming su Sky Go, Now e Tv8.it (sempre in differita).

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
MotoGp Gp Aragon Motomondiale MotoGp Aragon oggi
Vedi anche
News to go
Stipendio più basso in busta dopo le ferie, cosa dice la Cassazione
Tetti distrutti e danni alla torre simbolo della città, Cremona devastata dal maltempo - Video
News to go
Concessioni balneari, governo prepara nuove regole
Incendi in Sardegna, notte di fuoco ad Arzana: dall'alba in volo due Canadair - Video
Scajola: "Mondiale 12 metri a Imperia passaggio di testimone all'America's Cup a Napoli"
L'auto del comico Cosmin devastata dalla grandine nel bresciano, il video ironico
Mercati positivi dopo intervento di Warsh, dollaro debole e oro in calo
Vibo Valentia, appicca il fuoco in un bosco ma viene ripreso da un drone - Video
America's Cup, Napoli scalda i motori verso la regata di settembre - Video
È morto Harald V, dall'infanzia all'incoronazione: il video tributo al re della Norvegia
News to go
Meteo, ultimo weekend di agosto ancora rovente: le previsioni
Alluvione Nepal, il sopravvissuto italiano: "Ho visto tanta distruzione ma sono salvo e grato alla vita" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza