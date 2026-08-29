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Gp Aragon, Marc Marquez vince gara sprint: ordine di arrivo e classifica aggiornata

Lo spagnolo trionfa davanti al fratello Alex e a Bezzecchi

Marc Marquez - IPA
Marc Marquez - IPA
29 agosto 2026 | 15.30
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Marc Marquez vince la sprint race di Aragon oggi, sabato 29 agosto, al termine di una gara dominata. Partito dalla seconda posizione dietro a Bezzecchi, il pilota spagnolo ha conquistato subito la leadership al primo giro, imponendo un gran ritmo in pista. Alle sue spalle, sul podio il fratello Alex e Marco Bezzecchi. Quarto posto per Pedro Acosta, seguito da Jorge Martin e Fermin Aldeguer. Solo undicesimo Francesco Bagnaia. Gara da dimenticare, invece, per Luca Marini, Fabio Di Giannantonio e Fabio Quartararo, tutti costretti al ritiro.

In classifica piloti Martin resta al comando con 29 punti di vantaggio su Bezzecchi e 33 su Marc Marquez. Domani, alle 14, via al Gran Premio che chiuderà il weekend di Aragon.

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Gp Aragon Marc Marquez sprint race Aragon classifica piloti MotoGp ordine arrivo sprint Aragon
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