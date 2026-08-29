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Napoli, 75enne trovata carbonizzata in casa: fermata la figlia

Dalle prime indagini è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici da accertare, abbia cercato di dare fuoco alla casa della vittima dopo aver tagliato il tubo del gas, dando così vita a un principio di incendio

Caserma dei carabinieri - (Fotogramma)
Caserma dei carabinieri - (Fotogramma)
29 agosto 2026 | 14.19
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

La Procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo, con l'accusa di omicidio volontario della madre, la figlia della 75enne trovata ieri senza vita, carbonizzata, nella sua abitazione a Gragnano, nel napoletano. Dalle prime indagini dei carabinieri, si legge nella nota del Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso, è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici da accertare, abbia cercato di dare fuoco alla casa della vittima dopo aver tagliato il tubo del gas, dando così vita a un principio di incendio che avrebbe provocato la morte della madre. A carico dell'indagata si procede anche per tentato incendio. Il fermo è stato disposto all'esito dell'interrogatorio avvenuto nella notte. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria ed è stato disposto il sequestro dell'abitazione.

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omicidio napoli omicidio gragnano gragnano gragnano donna carbonizzata
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