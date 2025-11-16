circle x black
MotoGp, oggi si corre a Valencia: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv

Marco Bezzecchi partirà dalla pole position nell'ultimo appuntamento della stagione

Marco Bezzecchi - Ipa/Fotogramma
Marco Bezzecchi - Ipa/Fotogramma
16 novembre 2025 | 08.04
Redazione Adnkronos
Torna in pista la MotoGp. Oggi, domenica 16 novembre, va il Gran Premio di Valencia - in diretta tv e streaming, l'ultimo appuntamento della stagione che ha già incoronato Marc Marquez, pilota Ducati assente per infortunio, campione del mondo. In pole position c'è Marco Bezzecchi, che ha fatto segnare il miglior tempo in 1’28”809. Dietro di lui Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio.

Si riparte dal successo proprio del pilota dell'Aprilia in Portogallo, seguito dalla Gresini di Alex Marquez e dalla KTM di Pedro Acosta a chiudere il podio. Cerca l'ultima gioia di una stagione complicata Pecco Bagnaia, caduto in Portogallo.

Gp Valencia, la griglia di partenza

La griglia di partenza del Gran Premio di Valencia:

1. M. Bezzecchi (Q1)

2 A. Marquez (Q2)

3 F. Di Giannantonio (Q2)

4 R. Fernandez (Q2)

5 P. Acosta (Q2)

6 F. Quartararo (Q2)

7 F. Morbidelli (Q2)

8 J. Miller (Q2)

9 F. Aldeguer (Q2)

10 J. Mir (Q2)

11 J. Zarco (Q2)

12 A. Ogura (Q2)

13 L. Marini (Q1)

14 A. Espargarò (Q1)

15 B. Binder (Q1)

16 F. Bagnaia (Q1)

17 J. Martin (Q1)

18 M. Oliveira (Q1)

19 A. Rins (Q1)

20 E. Bastianini (Q1)

21 M. Vinales (Q1)

22 N. Bulega (Q1)

23 A. Fernandez (Q1)

24 S. Chantra (Q1)

Gp Valencia, orario e dove vederlo in tv

Il Gran Premio di Valencia è in programma oggi, domenica 16 novembre, alle ore 14. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

