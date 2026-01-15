circle x black
Perquisizioni nella sede del Garante Privacy, indagati Stanzione e gli altri membri Autorità

I reati che sono ipotizzati nel procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco, sono di peculato e corruzione

15 gennaio 2026 | 11.00
Redazione Adnkronos
Perquisizioni sono in corso da parte della Guardia di Finanza nella sede del Garante della Privacy nell’ambito di un’indagine della procura di Roma. Nell’inchiesta sono indagati il presidente Pasquale Stanzione e gli altri membri dell’Autorità. I reati che sono ipotizzati nel procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco, sono di peculato e corruzione.

