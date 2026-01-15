circle x black
Cerca nel sito
 

Iran, Tajani: "Italiani lascino Paese, in ambasciata solo personale indispensabile"

Il ministro degli Esteri: "Non mi pare che ci sia nessuna azione militare decisa da parte degli Stati Uniti". Risoluzione M5S alla Camera: "Scongiurare azioni militari unilaterali"

Antonio Tajani - (Fotogramma/Ipa)
Antonio Tajani - (Fotogramma/Ipa)
15 gennaio 2026 | 13.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sono circa ''500-600 gli italiani'' in Iran. ''Abbiamo fatto una riunione ieri sera al ministero, stiamo seguendo con grande attenzione. Abbiamo detto di ridurre, di far andare via tutti gli italiani che non sono stanziali, cioè quelli che non abitano là, tipo turisti. Li abbiamo invitati caldamente a lasciare il paese''. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con i cronisti in Transatlantico alla Camera sulla situazione in Iran.

''Così come ridurremo il numero delle persone che lavorano in ambasciata. Rimarranno soltanto le persone indispensabili per l'andamento della rappresentanza diplomatica''.

''Non mi pare che ci sia nessuna azione militare decisa da parte degli Stati Uniti,'' nei confronti dell'Iran, ha sottolinrato Tajani, ''deciderà Trump, vedremo cosa accadrà, mi auguro come sempre che tutto si possa risolvere con la diplomazia''.

La Farnesina prenderà altre iniziative dopo aver richiamato l'ambasciatore italiano in Iran? ''Discuteremo delle iniziative insieme all'Ue", ora ci sarà un Consiglio europeo, "vedremo quali saranno le iniziative in sede europea anche su eventuali sanzioni, vedremo'', ha replicato il vicepremier aggiungendo: ''Io credo che non si debbano mai interrompere i rapporti diplomatici'' con un Paese, ''perché altrimenti non c'è possibilità di trattative, di convincere anche le autorità iraniane ad avere un atteggiamento diverso nei confronti dell'opposizione, il dialogo è sempre utile''.

Risoluzione M5S alla Camera: "Scongiurare azioni militari unilaterali"

Intanto il M5S ha depositato una risoluzione sull'Iran a prima firma Giuseppe Conte in commissione Esteri della Camera in cui di chiede di "scongiurare azioni militari unilaterali fuori dal quadro del diritto internazionale, promuovendo tutte le necessarie iniziative diplomatiche e di carattere sanzionatorio da parte della comunità internazionale e degli organismi internazionali".

Il testo, spiegano fonti M5s, è da considerare in abbinamento a quello depositato dal presidente della commissione Giulio Tremonti ed è sottoscritto anche dal leader di Avs Nicola Fratoianni. "Alla vigilia della piazza per l'Iran e dei venti di guerra che spirano, una iniziativa per ricompattare l'opposizione e evitare un uso strumentale delle proteste per giustificare un intervento militare", sottolineano sempre fonti M5s. Il Pd fa sapere che voterà il testo in commissione.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Iran iran tajani iran usa antonio tajani
Vedi anche
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza