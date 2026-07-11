circle x black
Cerca nel sito
 

MotoGp, Marquez in pole nel Gp di Germania davanti a fratello Alex. Cade Bezzecchi

Il pilota spagnolo ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche

Marc Marquez - Afp
Marc Marquez - Afp
11 luglio 2026 | 11.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Marc Marquez in pole position nel Gran Premio di Germania di MotoGp. Oggi, sabato 11 luglio, il pilota della Ducati ha firmato il miglior tempo in 1919"041 nelle qualifiche sul circuito del Sachsenring, seguito dal fratello della Gresini Alex e dalla VR46 di Fabio Di Giannantonio. Quarta la KTM Tech 3 di Fernandez, quinta la Trackhouse di Ogura.

Sesto Quartararo con la sua Yamaha, settimo Morbidelli con la VR46. Caduta per l'Aprilia di Marco Bezzecchi, scivolato in curva 7 nel corso del Q2, che partirà ottavo davanti al compagno di scuderia e leader del Mondialie Jorge Martin, mentre Bagnaia chiude con l'undicesimo tempo.

MotoGp, la griglia di partenza

1 Marc Marquez (Ducati) 1'19"041

2 Alex Marquez (Ducati Gresini) 1'19"102 +0.061

3 Fabio Di Giannantonio (VR46) 1'19"188 +0.147

4 Raul Fernandez (KTM Tech 3) 1'19"192 +0.151

5 Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) 1'19"348 +0.307

6 Fabio Quartararo (Yamaha) 1'19"383 +0.342

7 Franco Morbidelli (VR46) 1'19"532 +0.491

8 Marco Bezzecchi (Aprilia) 1'19"613 +0.572

9 Jorge Martin (Aprilia) 1'19"728 +0.687

10 Pedro Acosta (KTM) 1'19"740 +0.699

11 Francesco Bagnaia (Ducati) 1'19"753 +0.712

12 Jack Miller (Yamaha Pramac) 1'19"781 +0.740

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
motogp motogp oggi marquez bezzecchi
Vedi anche
Il "giustiziere" anti-writer, Ghost Pitur in azione mentre ripulisce i muri imbrattati - Video
Grecia, caccia F-16 prende fuoco dopo atterraggio di emergenza a Zante - Video
Pensioni, donne ancora penalizzate: assegni più bassi rispetto agli uomini - Video
Montecassino, al cardinale Pizzaballa il premio 'Pacis Nuntius 2026': "È anche una responsabilità" - Video
News to go
Design e ideazione estetica: bonus già esaurito
Spionaggio, il difensore dell'ex 007 Di Pasquale: "Trascinato nella polvere" - Video
Ue, Fitto: "Coesione obiettivo centrale, va modernizzata per nuove esigenze" - Video
Prima processione digitale in Italia, il santo è uno schermo e i lumini sono smartphone - Video
Palermo, i droni filmano e multano i trasgressori dei rifiuti – Video
Fendi a Roma, c'è anche Sarah Jessica Parker per la sfilata alla Gnamc - Video
Marracash e Guè superospiti al concerto di Sfera Ebbasta - Video
Centrosinistra, campo largo a Napoli: il comizio interrotto da Potere al Popolo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza