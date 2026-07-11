Marc Marquez domina la gara Sprint del Gran Premio di Germania di MotoGp. Oggi, sabato 11 luglio, il pilota spagnolo della Ducati ha vinto la gara corta davanti alla Gresini del fratello Alex e alla VR46 di Fabio Di Giannantonio, terzo. Quarto Ogura, quinto Fernandez. Soltanto sesto Martin, che allunga però in testa alla classifica Piloti approfittando dell'assenza di Bezzecchi, infortunatosi durante le qualifiche e costretto al forfait. Dietro di lui Bagnaia. Ecco ordine d'arrivo della gara Sprint del Gp Germania e le classifiche del Mondiale di MotoGp.

MotoGp, ordine d'arrivo della gara Sprint Gp Germania

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Alex Marquez (Ducati Gresini)

3. Fabio Di Giannantonio (VR46)

4. Ai Ogura (Aprilia Trackhouse)

5. Raul Fernandez (Aprilia Tech3)

6. Jorge Martin (Aprilia)

7. Francesco Bagnaia (Ducati)

8. Pedro Acosta (KTM)

9. Fabio Quartararo (Yamaha)

10. Diogo Moreira (Honda)

11. Luca Marini (Honda)

12. Brad Binder (KTM)

13. Jack Miller (Yamaha)

14. Enea Bastianini (KTM)

15. Joan Mir (Honda)

16. Alex Rins (Yamaha)

17. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

18. Cal Crutchlow (Honda)

19. Maverick Vinales (KTM)

MotoGp, classifica mondiale Piloti

1 Jorge Martin 197

2 Marco Bezzecchi 186

3 Fabio Di Giannantonio 184

4 Ai Ogura 174

5 Marc Marquez 165

6 Raul Fernandez 143

7 Pedro Acosta 135

8 Francesco Bagnaia 133

9 Alex Marquez 87

10 Fermin Aldeguer 76

11 Luca Marini Honda 70

12 Enea Bastianini 69

13 Brad Binder 60

14 Fabio Quartararo 46

15 Diogo Moreira 43

16 Franco Morbidelli 43

17 Johann Zarco 34

18 Joan Mir 26

19 Alex Rins 18

20 Jack Miller 15

21 Toprak Razgatlioglu 11

22 Maverick Vinales 10

23 Iker Lecuona 9

24 Augusto Fernandez 5