MotoGp, oggi le prequalifiche a Valencia: orario e dove vederle in tv

Il Mondiale scende in pista per il suo ultimo appuntamento

Marco Bezzecchi - Ipa/Fotogramma
14 novembre 2025 | 11.30
Redazione Adnkronos
Torna in pista la MotoGp. Dopo le prove libere della mattinata, oggi, venerdì 14 novembre, vanno in scena le prequalifiche del Gran Premio di Valencia, l'ultimo appuntamento della stagione che ha già incoronato Marc Marquez, pilota Ducati assente per infortunio, campione del mondo.

Si riparte dal successo dell'Aprilia di Marco Bezzecchi in Portogallo, seguito dalla Gresini di Alex Marquez e dalla KTM di Pedro Acosta a chiudere il podio. Cerca l'ultima gioia di una stagione complicata Pecco Bagnaia, caduto in Portogallo.

MotoGp, oggi prequalifiche Gp Valencia: orario e dove vederle in tv

Le prequalifiche del Gp di Valencia di MotoGp sono in programma oggi, venerdì 14 novembre, alle ore 14.55 e saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Le prequalifiche si potranno seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

