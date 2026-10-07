Il nuovo regolamento rivoluziona il weekend di gara: qualifiche per la Sprint al venerdì, Q1 e Q2 al sabato e dieci minuti di pit-lane aperta prima del Gp della domenica

Dal 2027 la MotoGP cambierà il format del fine settimana di gara. Il venerdì sarà dedicato alle prove libere, con una prima sessione da 45 minuti e una seconda ridotta a 30 minuti, senza le pre-qualifiche. La principale novità arriverà al termine della giornata, quando tutti i piloti prenderanno parte a una sessione di qualifiche di 15 minuti che stabilirà lo schieramento della Sprint.

Il sabato mattina si ripartirà con una terza sessione di libere di 20 minuti, seguita dalle qualifiche ufficiali per il Gran Premio. Tutti saranno ammessi al Q1, mentre i dodici più veloci accederanno al Q2 per contendersi la pole position. Nel pomeriggio sarà invece il momento della Sprint, con la griglia determinata dalle qualifiche del venerdì.

La domenica non ci sarà più il tradizionale warm-up: la pit-lane resterà aperta per dieci minuti prima della gara. I piloti potranno così effettuare alcuni giri di ricognizione e verificare il corretto funzionamento delle moto prima del via. Il Gp scatterà quindi dalla griglia definita dalle qualifiche del sabato. Il nuovo format introduce dunque due sessioni di qualifica distinte e avvicina ulteriormente l'organizzazione della MotoGP a quella già vista in Formula 1.