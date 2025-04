Il motomondiale torna in pista per il quinto appuntamento del 2025

La MotoGp torna in pista. Per il quinto appuntamento del Mondiale si vola in Spagna, a Jerez, sul 'Circuito Angel Nieto', dove oggi, venerdì 25 aprile, si terranno la prima sessione di prove libere e le pre qualifiche.

Dopo il Gp del Qatar dominato dalla Ducati di Marc Marquez, lo spagnolo punta a trionfare anche nella corsa 'di casa', per allungare ancora sul fratello Alex nella classifica Piloti. Insegue Pecco Bagnaia, terzo a Lusail e ma trionfatore ad Austin, terzo nella classifica generale a -26 dal compagno di scuderia.

Prove libere e prequalifiche, gli orari e dove vederle in tv

Il weekend del Gp di Spagna inizierà quindi oggi, venerdì 25 aprile, alle 10.45 con la prima sessione di libere, seguita poi, alle 15, dalle pre qualifiche. Le prove libere e le pre qualifiche del Gp di Spagna di MotoGp saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.