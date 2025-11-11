circle x black
Atp Finals, oggi Musetti-De Minaur - Il match in diretta

L'azzurro affronta l'australiano nel suo secondo match a Torino

Lorenzo Musetti - Fotogramma/IPA
Lorenzo Musetti - Fotogramma/IPA
11 novembre 2025 | 19.58
Redazione Adnkronos
Lorenzo Musetti torna in campo. Oggi, martedì 11 novembre, l'azzurro affronta Alex De Minaur alle Atp Finals. A Torino, è già un match da dentro o fuori per il numero 9 del ranking, che dovrà battere l'australiano per sperare nella qualificazione alle semifinali. Entrambi i giocatori hanno perso i rispettivi match d'esordio: Musetti contro Fritz e De Minaur contro Alcaraz.

Dove vedere Musetti-De Minaur? Il match è visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Match visibile anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.

Nell'ultimo match del girone Lorenzo affronterà Carlos Alcaraz.

