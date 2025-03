Big match a Miami. Agli ottavi di finale del Masters 1000 oggi, martedì 25 marzo, si sfidano Lorenzo Musetti e Novak Djokovic. L'azzurro, numero 16 del mondo, dopo aver superato Halys al primo turno e Auger-Aliassime al secondo, affronta il serbo, al quinto posto nella classifica Atp, per l'accesso ai quarti di finale. Nole dal canto suo ha battuto Hijikata all'esordio in Florida e Ugo Carabelli.

Musetti-Djokovic, orario e precedenti

La sfida tra Musetti e Djokovic è in programma oggi, martedì 25 marzo, non prima delle 20.30 ora italiana. In totale i precedenti tra i due sono otto, con una netta supremazia del serbo: Nole ha infatti vinto otto delle sfide contro l'azzurro, perdendone soltanto una, agli ottavi di finale di Monaco nell'aprile del 2023. L'ultimo precedente risale allo scorso agosto, quando alle Olimpiadi di Parigi Djokovic si impose in semifinale, andando poi a conquistare la medaglia d'oro, mentre Musetti si dovette 'accontentare' del bronzo.

Musetti-Djokovic, dove vederla in tv

Musetti-Djokovic sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.