Lorenzo Musetti torna in campo a Vienna. Il tennista azzurro sfida oggi, giovedì 23 ottobre, l'argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 60 del ranking Atp, - in diretta tv e streaming - agli ottavi di finale del torneo 500 austriaco. Musetti è reduce dalla vittoria dell'esordio contro il serbo Medjedovic, subentrato da lucky loser dopo il ritiro di Stefanos Tsitsipas, mentre Etcheverry ha battuto il norvegese Budkov Kjaer.

Musetti-Etcheverry, orario e precedenti

La sfida tra Musetti ed Etcheverry è in programma oggi, giovedì 23 ottobre, non prima delle 20.15. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, vinto dall'azzurro in due set nel secondo turno dell'ultimo Masters 1000 di Madrid.

Musetti-Etcheverry, dove vederla in tv

Musetti-Etcheverry sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.