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Musetti-Hurkacz: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro affronta il polacco nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid

Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
24 aprile 2026 | 08.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Musetti esordisce a Madrid. Oggi, venerdì 24 aprile, il tennista azzurro sfida il polacco Hubert Hurkacz - in diretta tv e streaming - nel secondo turno del Masters 1000 spagnolo. Musetti arriva all'appuntamento dopo l'eliminazione ai quarti di finale di Montecarlo, dove è stato battuto da Arthur Fils, mentre a Montecarlo si era arreso al primo turno a Valentin Vacherot.

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Musetti-Hurkacz, orario e precedenti

La sfida tra Musetti e Hurkacz è in programma oggi, venerdì 24 aprile, alle ore 11. I due tennisti si sono affrontati in quattro precedenti, con il parziale fermo sul 2-2. L'ultimo incrocio risale al terzo turno del Wimbledon del 2023, quando il polacco si impose in tre set.

Musetti-Hurkacz, dove vederla in tv

Musetti-Hurkacz, come tutti i match del Masters 1000 di Madrid, sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport. Il match sarà trasmesso in streaming sull'app SkyGo, su NOW e Tennis Tv.

Riproduzione riservata
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