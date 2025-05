Lorenzo Musetti torna in campo al Roland Garros 2025. Il tennista azzurro sfida oggi, venerdì 30 maggio, l'argentino Mariano Navone, numero 97 del mondo, nel terzo turno del torneo parigino, secondo Slam della stagione dopo gli Australian Open, vinti da Jannik Sinner lo scorso gennaio. Musetti fin qui ha battuto il tedesco Hanfmann all'esordio e si è ripetuto contro Cilic al secondo turno.

Musetti-Navone, orario e precedenti

La sfida tra Musetti e Navone è in programma oggi, venerdì 30 maggio, alle ore 11 sul campo Suzanne-Lenglen. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, con il parziale in perfetta parità: 1-1. L'ultimo match risale alle scorse Olimpiadi di Parigi, quando Musetti si impose in due set.

Musetti-Navone, dove vederla in tv

Musetti-Navone, così come tutte le partite del Roland Garros 2025, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite abbonamento Sky. Lo Slam sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW, Dazn, Timvision e Discovery+.