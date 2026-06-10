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Slitta il rientro in campo di Musetti, salta anche il Queen's ma pensa a Wimbledon

Il carrarino ha rinunciato al torneo londinese ma punta a rientrare per lo Slam sull'erba

Lorenzo Musetti - Ipa
Lorenzo Musetti - Ipa
10 giugno 2026 | 18.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Slitta ancora il ritorno in campo di Lorenzo Musetti. Il 24enne di Carrara si è, infatti, cancellato dall'entry-list del torneto Atp 500 del Queen's, in programma la prossima settimana. Il tennista toscano non ha, evidentemente, ancora recuperato appieno dalla lesione al retto femorale accusata durante gli Internazionali d’Italia contro Francisco Cerundolo.

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Il problema fisico ha costretto l'azzurro a rinunciare prima al torneo di Amburgo e poi allo Slam del Roland Garros, scendendo in classifica fino al n.16 della classifica Atp, una volta persi i punti della semifinale a Parigi nel 2025. Musetti, ha comunque intenzione di rientrare sull'erba di Wimbledon, dove mel 2024 ha raggiunto la sua prima semifinale in un Majors. In questa stagione Musetti ha accusato diversi problemi fisici, giocando solo sette tornei con un bilancio di 13 vittorie e 7 sconfitte.

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Tennis Musetti Wimbledon
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