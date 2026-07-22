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Napoli-Arezzo: orario, probabile formazione e dove vederla in tv

Prima amichevole estiva per gli azzurri di Allegri

Massimiliano Allegri - Ipa/Fotogramma
Massimiliano Allegri - Ipa/Fotogramma
22 luglio 2026 | 07.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Prima amichevole estiva per il Napoli. Oggi, mercoledì 22 luglio, il club azzurro sfiderà l'Arezzo - in diretta tv e streaming - nel primo test stagionale dell'era Massimiliano Allegri, subentrato ad Antonio Conte sulla panchina campana. Si gioca nel ritiro di Dimaro, in un test utile all'ex allenatore del Milan per valutare alcuni elementi nella rosa e mettere benzina nelle gambe dei giocatori in vista del prossimo campionato.

Napoli-Arezzo, orario e probabile formazione

L'amichevole tra Napoli e Arezzo è in programma oggi, mercoledì 22 luglio, alle ore 18. Ecco la probabile formazione della squadra di Allegri:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson Santos. All. Allegri.

Napoli-Arezzo, dove vederla in tv

Napoli-Arezzo sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche Dazn, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.

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