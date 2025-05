Kevin De Bruyne è il desiderio proibito del calciomercato del Napoli. Dopo aver annunciato il suo addio al Manchester City, da cui si libererà a parametro zero, il centrocampista belga sta trattando con il club azzurro, fresco campione d'Italia, per un suo arrivo in Serie A. I tifosi partenopei, come sempre in questi casi, hanno invaso i profili social di De Bruyne per spingerlo ad accettare l'offerta di De Laurentiis, e tra loro oggi, lunedì 26 maggio, è arrivato anche il commento di Juan Jesus, difensore brasiliano del Napoli.

Nei giorni scorsi Juan Jesus aveva già fatto parlare di sé per la polemica social andata in scena con il giornalista Fabrizio Biasin, oggi invece ha provato ad 'aiutare' il suo club nella corsa a De Bruyne. Sotto al post con cui il centrocampista salutava ancora una volta il City, pubblicando foto della sua ultima partita all'Etihad e la didascalia "The last dance", Juan Jesus ha scritto: "Ti aspettiamo KDB", condendo il messaggio con un cuore azzurro e l'emoticon di un vulcano, ovviamente a rappresentare il vesuvio.