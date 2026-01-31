circle x black
Serie A, oggi Napoli-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla

Gli azzurri ospitano la squadra di Vanoli al Maradona

Napoli - Fotogramma/IPA
Napoli - Fotogramma/IPA
31 gennaio 2026 | 06.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 31 gennaio, la squadra di Conte ospita la Fiorentina al Maradona nell'anticipo della 23esima giornata di campionato. Gli azzurri sono reduci dall'eliminazione in Champions League dopo la sconfitta contro il Chelsea, mentre i viola hanno perso al Franchi contro il Cagliari nell'ultimo weekend. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Napoli-Fiorentina, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina, in campo oggi alle 18:

Napoli (3-4-2-1) Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

Fiorentina (4-1-4-1) De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Solomon; Gudmundsson. All. Vanoli

Napoli-Fiorentina, dove vederla

Napoli-Fiorentina sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.

