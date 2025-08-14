circle x black
Napoli-Olympiacos: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il club azzurro sfida i greci in amichevole

Kevin De Bruyne - Ipa/Fotogramma
14 agosto 2025 | 07.10
Redazione Adnkronos
Il Napoli torna in campo in amichevole. Il club azzurro sfida oggi, giovedì 14 agosto, l'Olympiacos nel ritiro di Castel di Sangro. Si tratta del settimo test del precampionato dei partenopei, con Conte che cerca indicazioni preziose a 10 giorni esatti dall'inizio del campionato, che scatterà il weekend del 24 agosto. Il Napoli arriva all'appuntamento da campione in carica e sfiderà, nella prima giornata di Serie A, il Sassuolo al Mapei Stadium.

Napoli-Olympiacos, orario e probabili formazioni

La sfida tra Napoli e Olympiacos è in programma oggi, mercoledì 13 agosto, alle ore 19. Ecco le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Oliveira; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

Olympiacos (4-2-3-1): Tzolakis; Costinha, Retsos, Kalogeropoulos, Onyemaechi; Hezze, Mouzakitis; Martins, Chiquinho, Cabella; El Kaabi. All. Mendilibar

Napoli-Olympiacos, dove vederla in tv

Napoli-Sorrento sarà trasmessa in diretta televisiva, in pay per view al costo di 9,99 euro, sui canali SkySport e su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su OneFootball, ma sempre a pagamento.

