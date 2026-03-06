circle x black
Napoli-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I partenopei ospitano i granata nella 28esima giornata di Serie A

Rasmus Hojlund - Afp
06 marzo 2026 | 09.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo il Napoli. Oggi, venerdì 6 marzo, i partenopei sfidano il Torino - in diretta tv e streaming - allo stadio Maradona nella 28esima giornata di Serie A. La squadra di Conte è reduce dalla vittoria per 2-1 contro l'Hellas Verona in trasferta, con il gol decisivo firmato da Lukaku in pieno recupero, mentre quella di D'Aversa, che ha sostituito Baroni sulla panchina granata, ha battuto la Lazio 2-0, allontanandosi dalla zona rossa.

Napoli-Torino, orario e probabili formazioni

La sfida tra Napoli e Torino è in programma oggi, venerdì 6 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Coco, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata. All. D'Aversa

Napoli-Torino, dove vederla in tv

Napoli-Torino sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

