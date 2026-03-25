Nasce B4People, la piattaforma di sostenibilità della Lega Serie B, Abodi 'visione per il bene comune'

Nasce B4People, la piattaforma attraverso la quale la Lega Serie B vuole dare coerenza e continuità a tutte le iniziative di sostenibilità sociale e ambientale, nella convinzione che il calcio, grazie alla sua popolarità, debba portare messaggi e azioni positive alla propria comunità di sportivi e appassionati, oltre che promuovere progetti grazie alla propria forza comunicativa. La presentazione si è svolta nella Sala del Parlamentino di Palazzo Brasini a Roma con il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin, Andrea Abodi Ministro per lo sport e i giovani ed Eugenia Roccella, Ministra per la famiglia, la Natalità e le Pari opportunità. Attraverso un contributo video ha portato i propri saluti e il suo sostegno anche la Ministra per la Disabilità, Alessandra Locatelli. E’ quindi intervenuto Paolo Molinari, Capo dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“C’è stata una storia iniziata nel 2010 che però ora si ritrova in un quadro completamente nuovo e oggi trova più efficace attuazione, ritrovandosi tra Istituzioni con la componente sportiva che ha fatto da scuola. Tutto quello che si sta facendo è una visione che punta al bene comune che si persegue contrastando il male. ‘Bbene comune’, lo metterei come sottotitolo a B4People. Il rendimento è più sociale che finanziario e grazie per aver continuato ad investire. Quello che avete visto non è un palinsesto disarticolato ma una visione che si manifesta in iniziative di una lega quotidiana che produce effetti oltre la cronaca sportiva ma mettendosi in sintonia con altri soggetti che perseguono lo stesso obbiettivo. Quando facciamo squadra diventiamo molto competitivi e lo abbiamo visto alle Olimpiadi e Paralimpiadi. Non è un caso che abbiamo immaginato insieme alla Zecca dello Stato un riconoscimento a chi è vicino all’atleta. Abbiamo individuato una modalità per dare forma ad un grazie. Non vogliamo che una giornata di campionato sia solo un esercizio ginnico”, ha detto il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.

Contenitore di iniziative -B4People nasce dalle esperienze passate di B Solidale e B.ig for People e racchiude nella stessa piattaforma le iniziative che la Lega Serie B porta avanti con i partner del Terzo Settore sui propri campi nei 38 weekend della stagione. Con esse anche nuove attività per il contrasto a emergenze sociali e, inoltre, un progetto Esg, di visione triennale, che impegnerà dalla prossima stagione la Lega B a 360 gradi e che rispetterà in forma progressiva gli obiettivi dell’agenda 2030. Il tutto partendo dai valori che la B condivide da sempre, di attenzione ai territori e di inclusione.

“E’ un impegno che riprendiamo in maniera organica dopo qualche anno, dopo un cammino che avevamo intrapreso con la presidenza dell’attuale ministro Abodi in Lega di B. Non siamo solo un’associazione di società sportive, rappresentiamo 20 città, territori ogni anno, e va oltre l’organizzazione di un mero campionato. Abbiamo il privilegio di avere una visibilità non comune. E’ una scelta ma anche una responsabilità nel tornare ad impegnarsi verso il terzo settore. Abbiamo voluto riproporre un contenitore di queste iniziative”, ha detto Paolo Bedin presidente della Lega calcio di Serie B. “Lo facemmo con BSolidale, poi trasformatosi in Fondazione, ma è venuto il tempo di riproporre un’area a cui abbiamo dato il nome ‘4People’ che conterrà tre grandi progettualità per raccogliere le richieste che ci provengono dall’esterno, dalle tantissime noprofit che il calcio sposa ad ogni weekend. Sposiamo una progettualità impegnata in un settore che si rivolge alla responsabilità sociale, ma è giusto farlo in una progettualità più completa e uniforme. Il secondo progetto sarà la riproposizione dell’Integrity Tour".

"Esisteva già in Serie B e che attraverso un Tour nelle 20 città e società sportive cerca di sottolineare l’importanza di alcune tematiche, la lotta contro gli illeciti e le frodi sportive in collaborazione con l’Aic e assieme a Sportradar. Abbiamo voluto aggiungere due nuovi temi, il contrasto alla discriminazione di genere, parleremo alla prima squadra e ai ragazzi delle giovanili. Il secondo tema nuovo è quello del contrasto alle dipendenze digitali. La sfida del futuro arriverà nel prossimo autunno. Vorremmo che questo nuovo contenitore accogliesse anche un progetto organico Esg, che tocchi il tema della sostenibilità ambientale delle infrastrutture e della sana e corretta gestione. Lo faremo in collaborazione con Uefa e Figc e presenteremo nel mese di ottobre. Lo faremo senza costi per la Lega e i club ed è un impegno formale per cercare di affermare i valori etici del fairplay deve caratterizzare il nostro operato e dei nostri club”, ha aggiunto Bedin.

Si parte già domani nella tappa di Palermo dell’Integrity tour, progetto che da oltre 10 anni opera in sinergia con Sportradar e l’ICSC, l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale per la lotta al fenomeno del match fixing e delle frodi sportive. In autunno la piattaforma B4People sarà pronta poi ad ospitare un organico e strutturato Progetto ESG della LNPB, che vedrà un coinvolgimento della lega e delle sue associate, in maniera progressiva e scalare, in tutte le aree di contatto tra agenda 2030 dell'ONU e il contesto sportivo calcistico del Campionato Serie B. “Questo progetto dell’Integrity Tour affonda le radici in anni fa per portare attenzione sulle tematiche per prevenire le frodi sportive, coinvolgendo le giovani generazioni. Un progetto che si è mantenuto coerente nel tempo. L’obbiettivo rimane quello di dare informazioni chiare sulle regole e sulle conseguenze e le sanzioni anche rilevanti ai fini dell’ordinamento sportivo”, ha detto Marcello Presilla Integrity Manager Sportradar.