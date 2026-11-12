Nations League, oggi Repubblica Ceca-Spagna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Spagna torna in campo in Nations League. Oggi, giovedì 12 novembre, le Furie Rosse volano in Repubblica Ceca - in diretta tv e streaming - per affrontare i padroni di casa nella quinta giornata del torneo per Nazionali. La squadra di De la Fuente, campione del mondo in carica, è al comando del gruppo C di Nations League a punteggio pieno con 12 punti, davanti all'Inghilterra seconda a quota 9, seguono Croazia a 3 e Repubblica Ceca fanalino di coda senza punti.

Repubblica Ceca-Spagna, orario e probabili formazioni

La sfida tra Repubblica Ceca e Spagna è in programma oggi, giovedì 12 novembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Kinsky; Coufal, Chaloupek, Krejci, Slama; Kral, Soucek; Cerv, Ambros, Danek; Hlozek. Ct: Santiago Denia.

Spagna (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Ruiz; Williams, Lopez, Baena; Torres. Ct: De La Fuente.

Repubblica Ceca-Spagna, dove vederla in tv

Repubblica Ceca-Spagna sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.