A comunicarlo è stata una nota ufficiale, nella quale si precisa che il decreto interministeriale è stato sottoscritto dopo le verifiche sulla compatibilità finanziaria e sulla coerenza con gli atti di indirizzo parlamentare

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha firmato il tredicesimo pacchetto di aiuti militari destinati all'Ucraina. La firma è arrivata questa sera, dopo giorni di tensioni nella maggioranza e le polemiche legate all'assenza della controfirma del titolare del Mef. A comunicarlo è stata una nota ufficiale, nella quale si precisa che il decreto interministeriale è stato sottoscritto dopo le verifiche sulla compatibilità finanziaria e sulla coerenza con gli atti di indirizzo parlamentare.

"Dopo aver verificato la coerenza con gli atti di indirizzo parlamentare e la compatibilità finanziaria, il ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha firmato questa sera il decreto interministeriale sul 13esimo pacchetto di aiuti per l'Ucraina", si legge nella comunicazione.

La firma mette fine al cosiddetto caso Giorgetti, esploso dopo che il ministro dell'Economia non aveva controfirmato il provvedimento insieme ai colleghi Antonio Tajani e Guido Crosetto. Una vicenda che aveva alimentato interrogativi sulla posizione della Lega e sugli equilibri della maggioranza rispetto al sostegno militare a Kiev.

Il caso della firma

A spiegare l'assenza iniziale della firma era stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che aveva escluso contrasti politici. Si tratta di "un documento classificato, quindi deve essere firmato di persona e non può essere apposta la firma elettronica", aveva chiarito. Giorgetti si trovava a Bruxelles per gli impegni legati all'Eurogruppo e all'Ecofin e avrebbe potuto sottoscrivere il decreto soltanto una volta rientrato a Roma.

Anche Giorgia Meloni era intervenuta per ridimensionare le polemiche. "Non c'è la questione", aveva dichiarato la presidente del Consiglio, spiegando che si trattava di un "impedimento fisico temporaneo". La premier aveva inoltre assicurato che il ministro dell'Economia avrebbe firmato al suo ritorno nella capitale e ribadito che la posizione italiana sul sostegno all'Ucraina non sarebbe cambiata.