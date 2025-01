Neymar è sempre più lontano dall'Arabia Saudita. Dopo quasi due anni e soltanto un gol e tre assist in appena 7 presenze, anche complici diversi infortuni, il fuoriclasse brasiliano potrebbe lasciare l'Al-Hilal, che lo aveva prelevato nell'estate del 2023 per circa 90 milioni dal Paris-Saint Germain. L'attaccante, con il contratto in scadenza il prossimo giugno, potrebbe quindi ripartire dagli Stati Uniti in Mls.

Sul giocatore ci sarebbero infatti l'Inter Miami e i Chicago Fire. La squadra di David Beckham in particolare sta valutando la possibilità di ricomporre la 'MSN', ovvero il tridente d'attacco formato da Messi, Suarez e Neymar, che fece le fortune del Barcellona. Il problema in questo caso sarebbe l'elevato ingaggio che il giocatore percepisce in Arabia, oltre 50 milioni a stagione, insostenibile per le casse del club MLS.

Un aiuto all'Inter Miami, che sta provando a portare negli Stati Uniti il giocatore già nella finestra invernale di mercato, potrebbe arrivare proprio dall'Al Hilal, disposto a dare un indennizzo per favorire l'uscita di Neymar.