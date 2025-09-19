circle x black
"Non ci sono più gli americani di un tempo", ma nella foto c'è Totti

Il tweet nostalgico di un profilo X con decine di migliaia di follower 'bara'

Francesco Totti
19 settembre 2025 | 19.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non ci sono più gli americani di una volta". Nella foto nostalgica, però, spunta un giovane Francesco Totti. Su X, un profilo con decine di migliaia di utenti, rimpiangi i 'bei tempi andati'. "L'America era una grande nazione. Ora voi barboni andate in giro in pubblico indossando pantaloni della tuta e ciabatte, meglio se non parlo", si legge nel tweet che è abbinato a due foto contrapposte. La seconda rappresenterebbe un giovane d'oggi, in tuta e ciabatte 'discutibili'.

La prima, invece, mostra il 'top' di anni fa. Un giovane in t-shirt, con pantaloni e una normale cinta. Dettaglio trascurabile: il ragazzo di fine anni '90 o inizio 2000 è Francesco Totti. L'ex capitano della Roma viene immortalato mentre attraversa la strada in una Roma di una ventina di anni fa, quando ancora circolavano le Fiat 126. Inevitabili le correzioni al tweet: "Francesco Totti non è americano". L'autore però non si perde d'animo e replica: "Avevo bisogno di una foto rappresentativa e gli italiani semplicemente sono più belli".

