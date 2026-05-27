circle x black
Cerca nel sito
 

Roland Garros, Djokovic 'contro' il pubblico: "Non hanno rispetto"

Il serbo non ha preso bene l'atteggiamento del pubblico

Novak Djokovic - IPA
Novak Djokovic - IPA
27 maggio 2026 | 20.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic batte Valentin Royer al Roland Garros oggi, mercoledì 27 maggio, ma a far discutere è un episodio accaduto durante il match. Cos'è successo a Parigi? A un certo punto, durante il quarto game, il serbo ha reagito con un gesto di stizza nei confronti del giudice di sedia dopo un punto perso. In quel momento, il pubblico del Philippe Chatrier ha cominciato a fischiare contro l'ex numero uno del ranking Atp.

CTA

Djokovic non ha preso benissimo l'atteggiamento di tante persone presenti in tribuna e in campo ha detto: "Non hanno rispetto, non hanno rispetto".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Roland Garros Novak Djokovic Djokovic Roland Garros Roland Garros oggi
Vedi anche
News to go
Conti correnti: ecco quando possono scattare i controlli del fisco
Camporini critica Vannacci: "Non è appropriato per un militare fare politica in uniforme"
Il grande risiko sbarca a Venezia, Lovaglio al congresso Uilca: "Tutte le strade portano a Siena"
News to go
Sciopero 29 maggio, da scuola a sanità: i settori coinvolti dallo stop
Bombardieri apre a Orsini: "Dice che i salari sono bassi? E' un passo avanti, ma ora discutiamo di contrattazione secondo livello"
Vigilanza Rai, Floridia: "Mancata audizione Giorgetti? Dimostra che sono in difficoltà"
News to go
Ferrarelle, risultati in crescita nel 2025: +3,5% in un anno
Confindustria, Orsini: "Sui salari serve responsabilità sociale tutti" - Video
"Servono scelte coraggiose per salvare l'industria", il messaggio di Confindustria alla politica - Videonews della nostra inviata
Mps, Lovaglio smentisce disaccordi in Cda: "C'è concordia". No comment su rumors su Banco Bpm - Video
Garlasco, Lovati: "Soliloqui Sempio? Se si processano pensieri tutti colpevoli" - Video
News to go
Elezioni comunali, i risultati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza