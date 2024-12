A Budapest, Miressi, Deplano, Zazzeri e Frigo toccano in 3'03"65 alle spalle degli Stati Uniti

L'Italia vince la medaglia d'argento nella staffetta 4x100 stile libero maschile ai campionati del mondo in vasca corta di Budapest. Gli azzurri Alessandro Miressi, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo toccano in 3'03"65 alle spalle degli Stati Uniti trionfatori in 3'01"66, nuovo primato mondiale. Bronzo alla Polonia (3'04"46).

Argento mondiale 4x100

Quella di Miressi, Deplano, Zazzeri e Frigo è stata una grande prova, valsa l'argento mondiale a Budapest. Nella gara femminile, invece, gli Stati Uniti hanno vinto la medaglia d'oro con il nuovo record del mondo in 3'25"01, davanti all'Australia (3'28"25) e al Canada (3'28"44). Le azzurre Sofia Morini, Sara Curtis, Chiara Tarantino ed Emma Virginia Menicucci hanno chiuso al quinto posto in 3'29"58.