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Vuelta di Spagna, oggi 19esima tappa: orario, percorso e dove vederla

In programma la Málaga-Peñas Blancas di 210 chilometri. In maglia rossa sempre Enric Mas

Enric Mas - Ipa/Fotogramma
Enric Mas - Ipa/Fotogramma
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11 settembre 2026 | 06.31
Alberto Tomasi
LETTURA: 2 minuti

Torna la Vuelta di Spagna 2026. Oggi, venerdì 11 settembre, la corsa a tappe spagnola metterà di fronte ai ciclisti la 19esima frazione, con partenza da Málaga e arrivo a Peñas Blancas dopo 210 chilometri. I ciclisti dovranno affrontare tre passi di montagna, due di seconda categoria quasi uno dopo l’altro e un ultimo di prima categoria dove si concluderà la tappa.

Vuelta di Spagna, percorso tappa 19

Qual è il percorso della tappa 19 della Vuelta? Si parte da Málaga con un primo tratto pianeggiante. A Cártama le prime difficoltà con un tratto ondulato con salite e discese. Al chilometro 91 si incontra il passo delle Abejas, di seconda categoria, lungo 14,5 km con una pendenza media del 4.3%. Quasi immediatamente, dopo una breve discesa, il gruppo affronterà il secondo passo della tappa, il Puerto del Viento. Una salita di 13,1 km con una pendenza media del 3.7%.Dopo aver raggiunto la vetta, i corridori scenderanno verso Ronda ed entreranno in un tratto accidentato con nuove salite che metteranno alla prova la resistenza dei concorrenti. Intorno al chilometro 150 del percorso inizia una ripida discesa che terminerà a San Pedro de Alcántar. Un nuovo tratto in pianura, con uno sprint intermedio a Estepona, fungerà da preludio per il gruppo all'ultima salita della tappa di venerdì 11 settembre. La frazione si concluderà con l'arrivo in cima a Peñas Blancas. Si tratta di un passo di prima categoria, lungo 18,8 km e con una pendenza media del 6.5%.

Vuelta di Spagna, orario e dove vedere tappa 19

La diretta integrale della Vuelta di Spagna è su Eurosport 1 e in streaming su discovery+ e HBO Max, oltre che sui pacchetti che includono i canali Eurosport (Dazn, Timvision e Prime Video Channels). La partenza della 19/a tappa avverrà alle ore 11.50 , con arrivo previsto intorno alle 17.30.

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vuelta vuelta tappa 19 orario vuelta dove vedere vuelta in tv
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